Ronaldo’nun forması Talisca’ya

Beşiktaş’ın yıldızı Talisca, Brezilya Milli Takımı'nda 18 numarayı aldı. Yarın ilk maçına çıkacak olan Talisca, ülke tarihinin unutulmaz yıldızı Ronaldo ile yakaladığı benzerlikler şaşırttı.

Beşiktaş'ta yakaladığı çıkışla Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve teknik direktör Tite'nin projesine giren Anderson Talisca'nın forma numarası belli oldu.

Yarın Rusya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nda sosyal hesaplardan yapılan bilgilendirmede Talisca'nın 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Beşiktaş'ın yıldızı forma numarasının dışında Brezilya’nın efsane ismi ile olan ilginç benzerlikleriyle de dikkat çekti. Fenomen ismiyle bilinen Ronaldo da ilk kez ulusal formayı giymeye başladığında 18 numarayı almıştı. Bir diğer benzerlik de Ronaldo da tıpkı Talisca gibi 23 Mart'ta Arjantin'e karşı ilk maçına çıkmıştı. Şimdi 18 numarayı alan Talisca, 23 Mart tarihine denk gelen Rusya maçında süre alması halinde Ronaldo ile sürpriz bir benzerliği taşıyacak.

Şenol Güneş sinirlerine hakim olamadı: `Yaz Şeref, Talisca koşmuyor` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçında tel tel dökülen oyuncularını yardımcısı Şeref Çiçek'e not aldırdı. Sergilenen futboldan oldukça rahatsız olan Güneş'in Brezilyalı yıldız için “Yaz Şeref, Talisca hiç koşmuyor” dediği belirtildi. İlgili Haberi Oku