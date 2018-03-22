Mircea Lucescu açıkladı! Cengiz Ünder’den kötü haber…

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, cuma akşamı oynanacak İrlanda Cumhuriyeti maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Lucescu, Cengiz Ünder'in antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiğini ifade etti. Cengiz'in İrlanda'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. Luce ayrıca Milli Takım sistemine yönelik de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın cuma akşamı Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu bir basın toplantısı düzenledi. Lucescu, önemli açıklamalarda bulunurken Roma’da forma giyen genç yıldızımız Cengiz Ünder’in antrenmanda bir sakatlık geçirdiğini söyledi. Lucescu ayrıca takımda 10 numara yoğunluğu olduğunu ancak hücum oyuncuların farklı mevkilerde oynayabildiklerini göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Lucescu, genç oyuncuları değerlendirirken “Enes, Emre Mor gibi oyuncular kulüp değiştirdiler ama hepsinin bireysel yetenekleri çok fazla. Kulüp değiştirdiler ama yeni kulüplerinde de değişilmez oyuncular arasına girdiler. Yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar. Bu da gelişmeleri için önemli. Milli Takım için de önemli bu. Ne yazık ki Emre Mor, bu kez bizimle beraber olamıyor. Kulüp doktorunun yolladığı bir rapor var. 38 derece ateşi vardı. Yazık tabii… Cengiz de antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var elimizde. Hepsi beraber oynayacaklar ve bu iyi olacak. Onların hepsi iyi oyuncu. İnanarak daha iyiye gideceğiz” dedi.

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Yabancı sayısına yeniden dikkat çeken Luce, “Kolay değil tabii. Kasım ayından beri oyuncuları görmedim. 50 maçtan fazla canlı maç izledim. Tüm oyuncuları canlı izlemeye çalıştım. Yabancı oyuncuların fazla sayıda olması duruyor hala. Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor. Olsun ama bu durum gençlere Milli Takım çekirdeği olma imkanı tanıyor” ifadelerini kullandı.

‘Herkes 10 numara oynamak istiyor!’

Sistemle ilgili de açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, “Herkes sistemler hakkında konuşuyor. Sistemler önemlidir ama asıl önemli olan oyunun dinamiğidir. Bizim başka sorunlarımız var. Becerikli oyunculara baktığınız zaman Türkiye’de çok oyuncu var. Herkes 10 numara oynamak istiyor ama! Hakan, Oğuzhan, Yusuf, Emre herkes 10 numara oynamak istiyor. Sahanın başka bölgelerinde oynayabileceklerini göstermek gerekiyor. Bazen sahada karışıklık oluyor. Zamanla ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacaktır. Bu ekip 4-1-4-1’den 4-2-3-1’e değişebilir. Enes ile beraber 4-4-2’ye de dönebiliriz. Hakan, sezon başında sahada dolaşıyordu ama Gattuso’nun gelmesiyle beraber oyun disiplini kazandı. Oyun disiplinini iyi yapmanız lazım. Genç Türk futbolcuların sorunu bu zaten. Herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 sene önce de böyleydi. Hala aynı…” diye konuştu.

Genç oyuncuların etrafında bir yapma kurmak istediklerini dile getiren Lucescu, “1988 sonrası doğumlu olan sadece 8 futbolcu var. Genç oyuncuların etrafında tecrübeli futbolcuların da olması lazım. 2020 ve 2024’de hepsi oynayabilir. Yeni bir gelecek kuruyoruz. 6-8 yıl oynayabilecek bir ekip kurmak istiyoruz” sözleriyle toplantıya nokta koydu.

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