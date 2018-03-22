Mehmet Demirkol’dan Çiftlik Bank çözümü! ‘Medel alır paranızı’

Mehmet Demirkol'dan Çiftlik Bank mağdurlarına çok ilginç bir çözüm önerisi geldi. Demirkol dolandırılanların Medel'e ulaşması gerektiğini söyledi.

Mehmet Demirkol ve Irmak Kazuk'un YouTube üzerinden yayınlanan programı Ciddiyetten Uzak programında son günlerin en çok konuşulan Çiftlik Bank olayına değinildi. Demirkol programda ”Dolandırılanlar paralarını almak için Muslera'ya ulaşalım diyorlarmış, Medel'e ulaşın Medel paranızı alır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol`dan Milli Takım formalarına tepki: `Utanmıyorsunuz` Yorumcu Mehmet Demirkol, yeni tanıtılan A Milli Futbol Takımı formaları hakkında sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku