Fikret Orman’ın Çin planı!

Bayern Münih ile oynanan maçta Rummenigge'nin Çin piyasasından çok memnun olduklarını söylemesi üzerine başkan Fikret Orman vakit kaybetmeden bu ülkeye gitti. Burada kamp yapmak isteyen Beşiktaş, forma gelirleri ile kasayı doldurmanın planını yapıyor.

Beşiktaş’ı Uzak Doğu pazarına sokmak için büyük bir çaba sarf eden ve bu doğrultuda geçtiğimiz sezon takımı Çin’e kadar götüren başkan Fikret Orman, yeni projenin startını verdi…

Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre, yeni sezon kamp dönemini yine Çin’de yapmak isteyen Orman, dün akşam bu ülkeye giderek çalışmalarını başlattı.

Singapur’da da kalacak olan Fikret Orman’ın kamp yerlerini gezeceği, pazarlama ekibinin de hazırlık maçları için bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile İstanbul’da oynanan maçta Alman kulübün CEO’su Karl Heinz Rummenigge ile bu konuda görüş yapan Orman’ın, “Dünya genelinde 4.5 milyon adet forma satıyoruz. Bunların tanesi, 100 Euro ve bunun 3 milyonu Çin’de satılıyor” sözlerinden çok etkilendiği ve Uzak Doğu pazarına girme kararını iyice sağlamlaştırdığı belirtildi.

91 MİLYON ÇİNLİ İZLEDİ

Öte yandan Almanlar ile yapılan görüşmede mali işlerden sorumlu yönetici Berk Hacıgüzeller ile pazarlamadan sorumlu isim Hüseyin Mican’ın fikir alışverişinde bulundukları ve detaylı bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Beşiktaş’ın geçen sezon başı Schalke ile oynadığı maçı 91 milyon Çin vatandaşı izlemişti. Fikret Orman bunu fırsata çevirip kulübü bu pazara tanıtmak ve kulübün kasasını doldurmak istiyor.

Adebayor Beşiktaş`ın kapısından dönmüş! Şenol Güneş`ten veto... Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki Togo'lu yıldızı Adebayor'un transfer için Süper Lig'den ilk olarak Beşiktaş ile görüştüğü ancak siyah beyazlıların teklifi son anda geri çektiği ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku