FIBA Kadınlar EuroCup | Hatay BŞB 74-54 Reyer Venezia

FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı final ilk maçında konuğu Reyer Venezia'yı 74-54 mağlup etti ve 29 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi ciddi bir avantaj elde etmiş oldu.

FIBA Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında İtalya’nın Reyer Venezia takımını konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 74-54 yenerek rövanş öncesinde kritik bir galibiyet elde etti. Temsilcimizde Courtney Paris 13 sayısının yanında 17 de ribaund alarak ‘double-double’a imza attı ve karşılaşmaya damga vurdu.

Paris’le birlikte Leilani Mitchell ve Katsiaryna Syntsina 17, Hind Ben Abdelkader ise 16 sayı kaydetti ve galibiyeti birlikte getirdi. Konuk ekipte ise Riquna Williams, 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SALON: Antakya

HAKEMLER: Mart Uuehendrik, Jelena Tomic, Marek Kukelcik

HATAY BŞB: Özge Yavaş 4, Courtney Paris 13, Leilani Mitchell 17, Katsiaryna Syntsina 17, Seda Deniz, Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanacan, Bahar Öztürk 7, Merve Aydın, Hind Ben Abdelkader 16, Viktoria Mircheva

REYER VENEZİA: Milica Micovic 3, Martina Bestagno, Debora Carangelo 6, Martina Kacerik, Riquna Williams 12, Valeria De Pretto 4, Martina Sandri, Marie Ruzickova 6, Caterina Dotto 5, Camille Little 5, Anna Togliani, Ashley Walker 13

1. PERİYOT: 17-12

İLK YARI: 37-21

3. PERİYOT: 56-43

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