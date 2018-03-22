Evkur Yeni Malatyaspor’da Aytaç Kara’ya ceza verilmedi

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen hafta Trabzonspor deplasmanında oyundan alınmasına tepki gösteren orta saha oyuncusu Aytaç Kara’ya herhangi bir ceza verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasının 36. dakikasında oyundan alınarak yerine Rahman Buğra Çağıran dahil edilen Aytaç Kara'nın yedek kulübesindeki aşırı sinirli hali yayıncı kuruluşun görüntülerine yansımıştı. Genç futbolcuya ceza verilip verilmemesi konusunu kararlaştırmak için dün İstanbul'da toplanan sarı-kırmızılı yönetim ve Teknik Direktör Erol Bulut'un cezaya gerek görmeyerek, konuyu uyarıyla kapattığı öğrenildi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Erol Bulut, cezayı gerektirecek bir durumun olmadığını ve Aytaç Kara'nın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.

“Aytaç Kara bu takımın kaliteli ilk on bir oyuncusu”

Genç futbolcunun Trabzonspor maçında gereğinden fazlasını vermek istediğini belirten Bulut, “Bir futbolcu 35. dakikada oyundan alındığı zaman doğal olarak tepkisini negatif olarak gösterebiliyor. ‘Hocam niye çıkıyorum’ diye sorduğunda, ‘Aytaç sonra konuşuruz’ dedim ve arkamı döndüm. O an sonrasında ne olduğunu görmedim. Sonrasında zaten Aytaç ile konuştum. O maçta gereğinden fazlasını vermek isteyen bir Aytaç vardı. İyi olmaya çalıştı. Ama bu ters tepti. Bu herkesin başına gelebilir. Aytaç Kara bu takımın kaliteli ilk on bir oyuncusu. Bugüne kadar da çok büyük katkılar sağladı. Kaptığı 10 toptan 8'ini rakibe verdi. Doğal olarak o anda bir reaksiyon göstermem lazımdı. Sadık'ın da tepki göstermesi doğal. Onun adına da iyi bir maç olmadı” diye konuştu. Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut sistem tartışmasına nokta koydu! İlgili Haberi Oku