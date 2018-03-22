Demba Ba’dan Göztepe’ye ömürlük imza!

Devre arasında 6 aylığına sözleşme imzalayan Demba Ba, Göztepe’de kalıyor. Senegalli yıldız, Başkan Mehmet Sepil’le yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Yeni kontrat iki yıllık ama geleceğe dair de önemli projeler var.

Ara transferde Adis Jahovic'i 1.5 milyon Euro'ya Konya'ya sattıktan sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba'yı kadrosuna katan Göztepe'de yönetim eleştirilmişti. Ancak Sarı- Kırmızılı takımda adeta yeniden doğan dünyaca ünlü futbolcu, 7 maçta 5 gol atınca ona güvenenleri haklı çıkardı. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki golcüyle devre arasında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni kontrat için masaya oturdu. Önce Tamer Tuna'yla prensipte büyük ölçüde anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba ie de bir araya gelerek iki yıllık yeni kontrat için el sıkıştı. Göztepe'nin Demba Ba'yla ilgili planı yalnızca futbolculuğuyla ilgili de sınırlı kalmayacak.

Göztepe'de Demba Ba rüzgarı! Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, attığı gollerle taraftarların gönlünü fethetti. Yıldız futbolcu Demba Ba, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın değişmez ismi oldu. İlgili Haberi Oku

Senegal'den oyuncu getirecek

Demba Ba'nın Moussa Sow'la Senegal'de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir çalışma yapılacak. Senegal'deki yetenekli gençler Göztepe'nin her geçen gün gelişen altyapısında boy gösterme fırsatı bulacak.