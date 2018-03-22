CANLI İZLE: Kızılyıldız Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? (Euroleague 28. hafta)

Fenerbahçe Doğuş, bu akşam Euroleague'de Kızılyıldız'a konuk olacak. Geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe, Euroleague'de 19 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Rakibi Kızılyıldız ise 11. sırada. Basketbolseverler Kızlılyıldız Fenerbahçe Doğuş maçını izlemek için hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte dev mücadelenini saati, kanalı ve canlı izleme linki...

Fenerbahçe Doğuş için bu akşam oynanacak Kızılyıldız maçının ayrı bir önemi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, bu maçı kazanması halinde diğer maçların skorlarına bakılmaksızın Play-off'ta saha avantajına sahip olmayı garantileyecek. Play-off’a kalmak isteyen Kızılyıldız karşısına çıkacak temsilcimizde sakatlık sorunu yaşayan basketbolcu bulunmuyor. Euroleague 28. hafta mücadelesini izlemek isteyenler saatini ve kanalını araştıryor. Peki Kızılyıldız Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 28. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oluyor. 22 Mart Perşembe günü TSİ 21:00'de Aleksandar Nikolic Arena'da oynanacak. Kızılyıldız maçımızı beIN Sports 3'ün yanı sıra beIN Sports Haber de canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE İYİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, EuroLeague'in son ikili maç haftasına iyi bir başlangıç yaptı. 20 Mart Salı günü 20:45'te Maccabi'yi konuk eden Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı 87-73 galip bitirerek 19. galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Play-off'ta saha avantajını elde etme yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe’de Marko Guduric 23 sayı (5/6 üç sayı) ile yıldızlaştı. Luigi Datome 16, Kostas Sloukas 12, Jan Vesely ise 11 sayı üretti.

Obradovic'in öğrencileri, son Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında ise Darüşşafaka Basketbol'u 76-69 yendi. Fenerbahçe Doğuş'ta Datome 17, Vesely ve Nunnally ise 11'er sayı üretti. Fenerbahçemiz, bu sonuçla birlikte 21 hafta sonunda 18 galibiyete ulaşarak, Tofaş'ın bir galibiyet önünde liderliğini sürdürdü.

KIZILYILDIZ’DA SON DURUM NE?

Kızılyıldız, kendisi için tarihi bir sezon olan ve Play-off oynama başarısı gösterdikleri 2015-16 sezonunun ardından 2016-17'ye yavaş bir giriş yaptı. Üç iç saha maçını kaybeden Kızılyıldız, 13 hafta sonunda beş galibiyette kaldı. Ardından Real Madrid ve CSKA'yı evinde; Zalgiris, Baskonia ve Maccabi'yi deplasmanda yenen Kızılyıldız, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ve Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Panathinaikos'u da geçmeyi bildi. Ognjen Kuzmic'in Ocak ayı MVP'si ödülünü aldığı dönemde vites arttıran Kızılyıldız, 24. haftada 14 galibiyetle 5. sıraya kadar yükseldi.

Daha sonra oynadığı dört maçta üç yenilgi alan Belgrad ekibi, son haftada Darüşşafaka ile oynadığı mücadeleyi de 78-62 kaybederek 16 galibiyete rağmen Play-off dışında kaldı. Kızılyıldız, Sırbistan Kupası'nı Şubat ayında müzesine götürdükten sonra Adriyatik Ligi finalinde de Cedevita Zagreb'i 3-0 ile süpürerek şampiyon oldu. Kızılyıldız, Sırbistan Ligi'ni de finalde FMP Zeleznik'i süpürerek kazanmayı bildi.