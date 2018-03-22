Bursaspor’un eski yıldızı Gareth Bale’i geçti

Bir dönem Bursaspor'da da forma giymiş olan Luis Advincula, Gareth Bale'e ait 'Dünyanın en hızlı futbolcusu' unvanını eline geçirdi. Advincula, 68.5 metreyi 6.82 saniyede koştu ve 36.15 kilometre hıza ulaştı.

SKOR DIŞ HABER – Real Madrid’in dünyaca ünlü Galli yıldızı Gareth Bale, geçtiğimiz sezon Barcelona ile oynanan maçta attığı depar ile dünyanın en hızlı futbolcusu ilan edilmişti. Ancak dev maçta 35.7 km hıza ulaşan Gareth Bale’in rekoru artık tarih oldu. Meksika Ligi’nde Lobos BUAP forması giyen Bursaspor’un eski futbolcusu Luis Advincula, 36.15 km hıza ulaşıp Gareth Bale’i geride bıraktı.

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Bir korner pozisyonunda rakibin hızlı atağını kesmek için geriye depar atan Luis Advincula, inanılmaz bir performans sergiledi. 68.5 metre geriye koşarak gol pozisyonunu engelleyen Luis Advincula, bu mesafeyi 6.82 saniyede tamamladı. Deparı sırasında 36.15 km hız yapan 28 yaşındaki Perulu futbolcu, dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını da eline geçirmiş oldu.

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Süper Lig’de 2015-2017 yılları arasında Bursaspor forması giyen Luis Advincula, geçtiğimiz yılın devre arasında Meksika’nın Tigres takımına satılmıştı. Burada fazla forma şansı bulamayan Luis Advincula, Lobos BUAP takımına kiralanmıştı. Luis Advincula, Bursaspor formasıyla 14 maçta forma giymiş ve sadece 1 asist yapabilmişti.