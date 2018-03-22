Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası’nda finalde

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçı 3-0 kazandığı Nantes takımını deplasmanda da aynı skorla devirerek CEV Challenge Kupası'nda finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, finalde Olympiakos SFP yenerek kupaya uzanmaya çalışacak.

CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Nantes Mangin Beaulieu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk setinde uzun süre rakibinin gerisinde kalan yeşil beyazlılar, köşelerden bulduğu sayı fırsatlarını iyi değerlendirerek öne geçmeyi bildi ve seti 25-18 önde tamamlayarak setlerde 1-0 öne geçti. Kazanılan setin ardından rakibinin tur umutlarını tüketen Bursa temsilcisi, ikinci seti 25-16 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen maçın üçüncü setini 25-23 ile geçen yeşil beyazlılar, maçı 3-0 kazandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor’un finaldeki rakibi, Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu. Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan’da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa’da oynanacak.

Salon: Mangin Beaulieu

Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)

Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 18-25, 16-25, 23-25

Süre: 79 dakika (27, 23, 29)