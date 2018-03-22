Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası’nda finalde
CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Nantes Mangin Beaulieu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk setinde uzun süre rakibinin gerisinde kalan yeşil beyazlılar, köşelerden bulduğu sayı fırsatlarını iyi değerlendirerek öne geçmeyi bildi ve seti 25-18 önde tamamlayarak setlerde 1-0 öne geçti. Kazanılan setin ardından rakibinin tur umutlarını tüketen Bursa temsilcisi, ikinci seti 25-16 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen maçın üçüncü setini 25-23 ile geçen yeşil beyazlılar, maçı 3-0 kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor’un finaldeki rakibi, Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu. Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan’da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa’da oynanacak.
Salon: Mangin Beaulieu
Hakemler: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)
Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 18-25, 16-25, 23-25
Süre: 79 dakika (27, 23, 29)