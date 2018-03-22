Barcelona’dan Cengiz Ünder için inanılmaz rakam!

FIFA menaceri Bayram Tutumlu, İtalya Serie A’daki performansıyla göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder’in geleceği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile Arda Turan transferi nedeniyle ilişkisi olduğunu belirten Tutumlu, “Başkan'a ‘Dikkat et takıma bir Türk daha gelebilir' dedim. O da ‘Evet Cengiz Ünder gelebilir' dedi.

Daha sonra 80 milyon Euro civarında bir bedeli olduğu belirtildi ancak Bartemou, ‘Oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz' dedi. İlerleyen yıllarda bu transfer gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

‘City'ye gidiyordu…'

20 yaşındaki yıldızın artık tüm dünyada tanınan bir futbolcu olduğunu belirten Tutumlu, “Cengiz'i şu anda herkes istiyor. Ancak Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok önemli bir geleceği var. Az daha Manchester City'e gidiyordu ama ben Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Göksel bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City'e gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar” dedi.

Cengiz’in 6 yıl önce Altınordu tesislerinde yemek sırası beklerken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni almıştı…