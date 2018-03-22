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Aykut Kocaman’dan orta sahada değişiklik hazırlığı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hücuma çıkarken yapılan top kayıpları nedeniyle yenilen gollere çözüm bulmak için arayışa girdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın orta sahada değişikliğe gideceği ifade edildi.
17:1322 Mart 2018
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Aykut Kocaman’dan orta sahada değişiklik hazırlığı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Son haftalarda takım performansındaki düşüş ve eskiye oranla rakibe çok pozisyon veren görüntü tecrübeli teknik adamın canını sıkıyor.

BeİN Sports’ta yer alan habere göre; Kocaman’ın özellikle hücuma çıkarken kaptırılan toplardan rahatsız olduğu ve bunun altında yatan nedenleri araştırdığı öğrenildi.

Takım üzerinde oyun disiplinine aykırı pas denemeleri nedeniyle kalelerinde gol tehlikeleri yaşadıklarının tespitinde bulunan Aykut Kocaman, oyunu kuran isimlerde değişikliğe gidebilir.

Özellikle savunmanın göbeği ve önlibero pozisyonundaki oyuncularını uyaran tecrübeli teknik adam, hataların telafisinin olmadığı haftalara girdiklerini söyledi.
Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe
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