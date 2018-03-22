Altın madalya Nurbahar Tüzüner ve Günışıl Naz Gündüz’ün

Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda Nurbahar Tüzüner ve Günışıl Naz Gündüz altın madalya kazandı. Pelin Duman ve Sevgi Canönde gümüş, Merve Tanrıverdi ise bronz madalya kazandı.

Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası sona erdi. İkili koreografi sergileyen Nurbahar Tüzüner ve Günışıl Naz Gündüz altın madalyayı kazandı. Zarif akrobatik koreografileriyle izleyen Yoga severleri büyüleyen ikilinin uzun yıllardır aktif Yoga sporuyla ilgilendikleri belirtildi. Gümüş madalyayı Pelin Duman ve Sevgi Canönde'nin kazandığı yarışmada bronz madalyanın sahibi de Merve Tanrıverdi oldu.

ABD, Avrupa, Türkiye, Rusya, Kolombiya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerden gelen sporcularla, çok uluslu gerçekleşen turnuva, aynı zamanda nefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle kadın ve erkek yarışmacıların beraber katıldığı yarışmada yaş sınırı yoktu. Eneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif Yoga duruşları (Asana) ve dans figürlerinin harmanlandığı koreografiler, müzik, dans ve tam bir konsantrasyonla sunuldu.

Şampiyonayı düzenleyen UYF yetkilileri, sporun belirli bir disiplin dahilinde yapıldığı zaman başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli bir disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, insandaki doğal disiplini ortaya çıkardığını aktardılar.