Adebayor Beşiktaş’ın kapısından dönmüş! Şenol Güneş’ten veto…

Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki Togo'lu yıldızı Adebayor'un transfer için Süper Lig'den ilk olarak Beşiktaş ile görüştüğü ancak siyah beyazlıların teklifi son anda geri çektiği ortaya çıktı.

Süper Lig’de son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan ev sahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğünü açıkladı. Togolu yıldız transfer hikayesini aynen şöyle anlatmıştı: “Menajerim Beşiktaş’ın teklifi için beni aradı ve kontratı gönderdi. Teklifi birlikte inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve onlar da kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve artık Beşiktaş için oynayacaktım. Hemen uçak biletimi aldım, İstanbul’a gitmek için artık sadece saatler kalmıştı…

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”ONU ALARAK RiSKE GiREMEM”

Nedenini bilmediğim sebepten dolayı Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Ben de ‘Madem biletim var, İstanbul’a gidelim’ dedim. Sonra İstanbul ekiplerinden Başakşehir bana ulaştı ve el sıkıştık.”

Başkan Orman’ın Adebayor’la anlaştığı ama Demba Ba’da olduğu gibi Şenol Güneş’in Togolu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı. Güneş’in Adebayor için, “1 yıldan fazladır top oynamıyor, riske giremem” dediği öğrenildi.