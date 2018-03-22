A Milli Futbol Takımı’nın hedefi beyaz sayfa
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.
Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, 27 Mart’taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.
Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da destek verdi.
Son güncelleme: 11:27 | 22.03.2018