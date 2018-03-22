Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

A Milli Futbol Takımı’nın hedefi beyaz sayfa

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.
11:0222 Mart 2018
0
A Milli Futbol Takımı’nın hedefi beyaz sayfa

Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, 27 Mart’taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.

Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da destek verdi.

22 Mart 2018 Ferdi Kadıoğlu Milli Takım kararını verdi NEC Nijmegen'de forma giyen genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, oynayacağı milli takıma karar verdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçmeyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda forması giyeceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
milli takım Mircea Lucescu türkiye
Son güncelleme: 11:27 | 22.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER