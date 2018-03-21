Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Kupada yarı final rövanş programı…

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Nisan'da, Galatasaray-Akhisar maçı ise 18 Nisan'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak.

Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Nisan Perşembe oynanacak. Galatasaray-Akhisar maçı ise 18 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda oynanacak.

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