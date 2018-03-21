Usain Bolt formayı giydi golünü attı

Dünyaca ünlü rekortmen atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Formayı sırtına geçiren Usain Bolt, attığı golle izleyenlerden tam not aldı.

SKOR DIŞ HABER – Altı Olimpiyat altın madalyası sahibi, 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonra futbola merak sardı. Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkan Usain Bolt, ilk antrenmanında gol atmayı başardı.

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Sağ kanattan gelen ortaya kalecinin boşa çıkmasının da değerlendirerek kafa vuran Usain Bolt, ağları havalandırdı. Jamaikalı dünyaca ünlü atlet, pistlerdeki başarısını yeşil sahalara da taşıyabileceğinin sinyallerini verdi. Usain Bolt, antrenman sırasında çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Usain Bolt Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te katıldığı bir organizasyonda metrobüs ile yarışmıştı

İşte Usain Bolt’un “İlk günden bu yana bana yapamayacağımı söylediler” mesajı ile paylaştığı video: