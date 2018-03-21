Türkiye Karadağ ve Türkiye İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yayınlayacak kanallar belli oldu

23 Mart ile 27 Mart arasında oynanacak olan milli maçları yayınlayacak kanallar açıklandı. Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçlar açık kanaldan seyircilerle buluşacak.

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