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Türkiye Karadağ ve Türkiye İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yayınlayacak kanallar belli oldu

23 Mart ile 27 Mart arasında oynanacak olan milli maçları yayınlayacak kanallar açıklandı. Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçlar açık kanaldan seyircilerle buluşacak.
18:3121 Mart 2018
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Türkiye Karadağ ve Türkiye İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yayınlayacak kanallar belli oldu

Türkiye’nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ, ile Almanya’nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın iki maçı da açık kanaldan seyirciyle buluşacak.

21 Mart 2018 Mircea Lucescu: Geleceği inşa ediyoruz A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti'yle oynanacak olan özel karşılaşma öncesinde TFF'nin Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Lucescu, geleceği inşa ettiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

İşte maçların oynanacağı tarihler ve yayınlanacağı kanallar:

23 Mart Cuma 20:30

Türkiye – İrlanda Cumhuriyeti: TRT Spor

23 Mart Cuma 22:45

Almanya – İspanya: Ülke TV

27 Mart Salı 20:10

Karadağ – Türkiye: TRT 1

27 Mart Salı 22.45

Almanya – Brezilya: Ülke TV

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Okan Kocuk (İstanbulspor) Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor) Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray) Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), İrfan Can (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Alper Potuk (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg)

FORVET: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal, (Villarreal CF)

Etiketler
'G.Saray Türkiye’nin en iyi kulübü' irlanda cumhuriyeti türkiye
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