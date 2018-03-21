Türkiye Avusturya: 2-0 (U19)

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7'nci Grup'taki ilk maçında Avusturya ile karşılaşan Türkiye, rakibini 2-0 mağlup etti. Türkiye 19 Yaşaltı Milli Futbol Takımı'nın gollerini Muhayer Oktay kaydetti.

Türkiye U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7’nci Grup’taki ilk maçında Avusturya’yı 2-0 mağlup etti. Danimarka’nın Silkeborg şehrinde bulunan Silkeborg Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada U19 Milli Takımı’nın gollerini 59 ve 83’üncü dakikalarda Muhayer Oktay kaydetti.

Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da stadyumdan takip etti.

STAT: Silkeborg

HAKEMLER: Ricardo De Burgos, Iker De Fransisco, Victor Skytte

TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Furkan Korkut, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Oğuz Kağan Güçtekin, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Mert Yılmaz (Dk. 89 Ramazan Keskin), Enes İslam İlkin (Dk. 41 Umut Güneş), Doğukan Sinik

AVUSTURYA: Christopher Giuliani, Eric Schnürer, Alexander Burgstaller, Luca Meisl, Valentino Müller, Kelvin Arase (Dk. 68 Anthony Schmid), Christoph Baumgartner, Lukas Malicsek (Dk. 78 Dominik Fitz), Patrick Obermüller, Nicolas Meister (Dk. 84 Philipp Sittsam), Romano Schmid

GOLLER: Dk. 59 ve Dk. 83 Muhayer Oktay

SARI KARTLAR: Umut Güneş, Doğukan Sinik (Türkiye) – Luca Meisl (Avusturya)