Survivor’da büyük kavga! Nagihan ile Sahra birbirine girdi! İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…

Survivor yeni bölümünde Nagihan Sahra kavgası damga vuruyor. Turabi Adem tartışması sonrası all star adası sorunlar yaşamaya devam ediyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2018'in ekrana gelecek olan 29. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Turabi Adem kavgasının etkileri sürerken, ikili birbiri hakkında sert sözcükler kullanıyor. All star adasındaki gerginlik oyunlara da yansırken Nagihan Sahra kavgası yeni bölüme damgasını vuruyor. Geçtiğimi bölümlerde all star takımına katılacağı açıklanan Berna Canbeldek, yayınlanacak bölümde takımına dahil oluyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…

OYUN SIRASINDA NAGİHAN SAHRA KAVGA ETTİ

Survivor’ın yeni bölümüne yine sinirler oyun sırasında yükseliyor. All star ve gönüllüler takımının karşılık oynadıkları el topu oyunu sırasında yaşanan sertlikler sonucu Nagihan Sahra arasında gerilim yaşandığı görülüyor. İkili arasında neler yaşandı, kavganı neden gibi soruların yanıtı yeni bölümde ortaya çıkacak.

21 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR MI?

Survivor 21 Mart Çarşamba günü günü yayınlanmayacak. Yayın akışına göre Survivor 22 Mart Perşembe günü saat 20:00’de yayınlanacak.