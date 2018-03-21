Mustafa Kapı kimdir? A Milli Takım forma tanıtımının ilgi odağı…

A Milli takımının yeni dönemde giyeceği formaların tanıtımında en çok dikkat isim Galatasaray'ın alt yapısında oynayan Mustafa Kapı oldu. Peki, Mustafa Kapı kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

A Milli Futbol Takımı yeni formaları tanıtıldı. Tanıtımda birçok futbolcu da yer aldı fakat bu isimler arasında en dikkat çeken isim Galatasaray alt yapısında oynayan, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mustafa Kapı oldu. Henüz 14 yaşındayken Galatasaray A Takımı’yla Levski Sofia karşısında forma giyerek dünya basınının gündemine gelen 16 yaşındaki Mustafa Kapı, birçok futbol sever tarafından da merak ediliyor. İşte Galatasaraylı Mustafa Kapı kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor sorularının yanıtı…

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isimlerden birisi olan Mustafa Kapı 16 yaşında ve orta sahada oynuyor. Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor. Kapı bu sezon performansı ile de takımını sırtlayan isimlerden. Ligin en dikkat çeken ismimlerinden birisi olan Mustafa 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha geçen sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı. 2020 yılına kadar Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunan Mustafa Kapı 2013 yılında Denizlispor alt yapısından transfer edilmişti. Mustafa Kapı 14 yaşından itibaren zaman zaman Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkıyor.