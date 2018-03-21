Kardemir Karabükspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, kulübün genel menajerliğine getirildi. Teknik direktörlüğe ise Ünal Karaman getirildi. Karaman ile bugün kulüp binasında sözleşme imzalanması bekleniyor.

Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, teknik direktörlüğe Ünal Karaman'ı getirirken, mevcut teknik direktör Levent Açıkgöz'ü ise genel menajer olarak görev verecek.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin'in yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Levent Açıkgöz'ü takımda genel menajerliğe getirdiklerini teknik direktörlük konusunda da Ünal Karaman ile anlaştıklarını söyledi.

Bir yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar prensipte anlaşma sağlanan Ünal Karaman, bu sabah saatlerinde kente gelerek, yardımcı hocaları ile birlikte Özel Medikar Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Karaman, daha sonra tesislere geçerek burada Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin ile görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.

26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, daha sonra MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.

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