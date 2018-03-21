Karabükspor’da 11 milyon TL’lik skandal!

Kardemir Karabükspor'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim tarafından dava açılan eski başkan Ferudun Tankut'un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 11 milyon TL'lik harcama belgesi yayınlandı.

Kardemir Karabükspor’da eski başkan Hikmet Ferudun Tankut dönemine dair hen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Kulüpte yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında yeni yönetim tarafından dava açılan Tankut’un döneminde futbolcu izleme gideri olarak 2016/17 sezonuna ait 11 milyon TL’lik harcama belgesi yayınlandı. Spor Toto 1. Lig’de bile birçok takımın bütçesi 10 milyon TL’yi aşmazken, Karabükspor’un yalnızca oyuncu izlemeye bu kadar para harcamış olması büyük yankı uyandırdı.

İşte o harcama belgesi:

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