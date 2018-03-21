Ferdi Kadıoğlu Milli Takım kararını verdi

NEC Nijmegen'de forma giyen genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, oynayacağı milli takıma karar verdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçmeyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda forması giyeceğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER – Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hollanda doğumlu gurbetçi futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan gelen teklifi reddetti. NEC Nijmegen takımında sergilediği performans ile dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı’nı seçeceğini açıkladı.

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Henüz 18 yaşında olmasına rağmen NEC Nijmegen’de 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U19 Milli Takımı ile Avrupa U19 Şampiyonası Elit Grup 1’de mücadele ediyor. Hollanda U19 Milli Takımı’nın grubun ilk maçında Norveç U19 Milli Takımı’nı 6-1 yendiği maçta takımının 5. golünü ağlara bırakan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası geleceği ile ilgili konuştu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan gelen teklifi reddettiğini belirten genç yıldız adayı, Hollanda Milli Takımı’nda forma giymek istediğini söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kendisi ile temasa geçtiğini doğrulayan Ferdi Kadıoğlu “Gerçekten temas var. Türkiye de bir seçenek ama şu anda Hollanda’yı seçiyorum” dedi. Hollanda U19 Milli Takımı’nda oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu da belirten Ferdi Kadıoğlu “Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hollanda’da (U19) genellikle iyi maçlar çıkarıyorum. Hollanda’daki en iyi yeteneklerle birlikte oynuyorum ve bu nedenle mükemmel olabilir. Kendime güveniyorum ve kendimi gerçekten gösterebilirim” şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda 2. Ligi’nde mücadele eden ve 2. sırada yer alan NEC Nijmegen forması ile çıktığı 27 lig maçında 5 gol atarken 10 da asist yaptı.