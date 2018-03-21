Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa maçında rövanş zamanı…

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beşiktaş rövanş maçı tarihi belli oldu. Taraftarların heyecanla beklediği Türkiye Kupası yarı final Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçların tarihleri belli oldu. Vodefone Arena’da oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı için tekrar karşı karşıya gelecek. Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin heyecanla beklediği maç ne zaman oynanacak merak ediliyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek Fenerbahçe Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. İşte Fenerbahçe Beşiktaş yarı final maçı tarihi…FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak.

Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Nisan Perşembe oynanacak. Galatasaray-Akhisar maçı ise 18 Nisan Çarşamba günü yapılacak.