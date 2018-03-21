Eski futbolcunun son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem Mısır'ın en önemli golcülerinden biri olan Mido'nun son hali, görenleri şaşırttı. Beş yıl önce futbola veda eden Mido'nun kilolu görüntüsü dikkat çekti.

SKOR DIŞ HABER – Kariyerinde Ajax, Roma, Tottenham gibi takımlar bulunan, son olarak İngiliz ekibi Barnley’de forma giyen Ahmed Hossam Mido, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratmaya devam ediyor. Daha önce bıyıklı bir fotoğrafını paylaşan ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’a benzetilen Mido’nun son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Beş yıl önce henüz 30 yaşındayken aktif futbol yaşantısına son veren Mido, o günden sonra aldığı aşırı kiloları ile dikkat çekiyor. Teknede arkadaşları ile birlikteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Mido, futbolu bıraktıktan sonra formdan düştüğü şeklinde yorumlarla karşılaştı. Mido’nun futbolculuk dönemindeki fit vücudunu 5 yıl içinde nasıl bu hale geldiği takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Mido, Mısır’ın Wadi Degla takımında teknik direktör olarak futbol kariyerine devam ediyor.