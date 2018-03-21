Eski Fenerbahçeli futbolcu Nusret Erdi Demir’e 3 yıl hapis cezası!

İstanbul Kadıköy’de bir parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir, 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinaf mahkemesi tarafından onanırsa eski futbolcu Erdi Demir hapse girecek.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Kadıköy'de 29 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fenerbahçe'de bir parkta oturan Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'nun yanına gelen Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir, Altunbaş ve Osmanoğlu'na hakaret etti ve tartışma çıktı. Ardından parktan ayrılan Demir, bir süre sonra tekrar parka geldi. Erdi Demir, yeniden tartışma çıkması üzerine Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu'na bıçakla saldırdı. Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu, Demir'i darp ederken, Demir de Altunbaş ve Osmanoğlu'nu bıçakla yaraladı. Erdi Demir hakkında, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya kadar, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu hakkında da “kasten yaralama” suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesinde müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu ile müşteki sanık Erdi Demir'in avukatı Ali Mahir Başarır hazır bulundu.

UZLAŞIP BARIŞTIKLARINI SÖYLEDİLER

Son savunmasını yapan müşteki sanık Erdoğan Altunbaş, karşı taraf ile uzlaşıp barıştıklarını ve karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Müşteki sanık Sercan Osmanoğlu da, “Biz karşı taraf ile uzslaştık ve barıştık. Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Sanık Erdi gelerek bizden özür diledi. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi.

AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Müşteki sanık Erdi Demir'in avukatı ise, “Karşılıklı olarak uzlaştık ve barıştık. Müvekkilim, yıllarca Fenerbahçe'de futbol oynamış bir futbolcudur. Olay günü müvekkilim de ciddi bir saldırıya uğramıştır. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık sorunuyla uğraşmaktadır. Üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerekir” dedi.

3 YIL 1,5 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karar bağlayan mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir'i, Sercan Osmanoğlu'na yönelik “haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına, Erdoğan Altunbaş'ı kasten yaralama suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine, Erdi Demir hakkında “hakaret” suçundan açılan davanın düşmesine karar verdi. Öte yandan mahkeme, müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş hakkında, Erdi Demir'i kasten yaralamak suçundan açılan davayı, tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine düşürdü.

Fenerbahçe`den İsrailli rakibine Türk bayraklı misilleme! THY Avrupa Ligi'nin 27.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında İsrail ekibi Maccabi Fox'u 87-73 mağlup etti. Ülker Arena'da temsilcimiz rakip takımın yer aldığı bench'in arkasına 8 Türk bayrağı astı. İlgili Haberi Oku