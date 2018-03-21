Emre Can’dan Liverpool taraftarını çıldırtan gaf!

Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can, İngiliz devinin taraftarlarını kızdıran bir açıklama yaptı. Geleceği hakkında yorum yapan Emre Can yaptığı gaf nedeniyle taraftarların hedefi oldu.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’in en köklü kulüplerinden biri olan Liverpool’da forma giyen Emre Can, sezon sonu bitecek olan sözleşme nedeniyle birçok takımın radarında… Başta Juventus olmak üzere İtalyan ve Alman ekiplerinin kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Alman yıldız, Alman Bild gazetesine gelecek sezon ile ilgili açıklama yaptı. Emre Can, açıklaması sırasında yaptığı bir gafla Liverpool taraftarlarını kızdırdı.

Mohamed Salah`a çılgın rakam! Avrupa`nın devleri peşinde Liverpool'da sergilediği performans ile dikkat çeken Mohamed Salah için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint Germain, Liverpool'un yıldızı için akıl almaz bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Emre Can, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine “Gelecek sezon çok iyi bir kulüpte oynamak için yeterli durumdayım” dedi. Bu söze oldukça bozulan Liverpool taraftarları, İngiliz ekibinin Avrupa’nın devleri arasında yer aldığını Emre Can’a hatırlattı. Emre Can açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kendime güvenim tam, gelecek sezon çok büyük bir kulüpte oynayacak durumdayım. İngiltere’de iyi işler çıkardım. Buradaki fiziksel oyun bana uygun. İspanya ligi de ilgimi çekiyor. Aynı şey taktik ağırlıklı olan Almanya için de geçerli. İtalya da öyle… Geleceğimle ilgili bir şey söylemek istemem çünkü yaz ayında ne olacağını bilmiyorum.”

Son sözleri nedeniyle camianın da tepkisini çeken Emre Can, Liverpool’un sözleşme teklifini reddetmişti. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Emre Can’ın, Juventus ile flört halinde olduğu yazılmıştı.