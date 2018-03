CANLI İZLE: Anadolu Efes Khimki Moskova hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Euroleague 27. hafta maçta Anadolu Efes Rus temsilcisi Khimki Moskova'yı ağırlıyor. Anadolu Efes Khimki Moskova maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Anadolu Efes Khimki Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Bu sene geçmiş sezonlara göre iyi performans gösteremeyen Anadolu Efes evinde Khimki Moskova ile karşılaşacak. Seyirci desteğini arkasına alan Anadolu Efes evinde Rus ekibini devirmek için sahaya çıkacak. Efes Khimki Moskova maçı hangi kanalda diye merak eden basket severlerin beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Maçı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Anadolu Efes Khimki Moskova maçı canlı yayın linki yer alıyor. Peki Anadolu Efes Khimki Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

ANADOLU EFES KHİMKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Khimki Euroleague maçı bu akşam oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES KHİMKİ MOSKOVA CANLI İZLE

EFES KHİMKİ MAÇI DOWN SENDROMLU OLANLARA ÜCRETSİZ

Dünya genelinde kutlanan 21 Mart Down Sendromu günü kapmasımında Anadolu Efes'ten alkışlanacak hareket geldi. Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes – Khimki Moskova maçı Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nden gelecek konukların yanı sıra tüm down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Bunun için Sinan Erdem Spor Salonu dışındaki TIXBOX gişesine gelerek maç biletlerini almaları yeterli olacak.

ANADOLU EFES AVRUPA’DA 618. MAÇINA ÇIKACAKAnadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 617 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 278 yenilgi yaşadı.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES PLAY OFF ŞANSINI KAYBETTİ

Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off’a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 galibiyet ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor. İlk yarıda Rusya’da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.