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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ameliyat oldu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde burun deviasyon ameliyatı oldu.
13:2321 Mart 2018
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ameliyat oldu

Akdeniz Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Turhan tarafından yapılan operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu bir süre önce aynı hastanede ameliyat olan AGC Başkanı Mevlüt Yeni’ye geçmiş olsun ziyaretinden bulunmuştu.

Bu kez de AGC Başkanı Yeni hemşehrisi Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek acil şifalar diledi. Dün başarılı bir operasyon geçiren Başkan Çavuşoğlu'nun bugün taburcu olması bekleniyor.

19 Mart 2018 Aytemiz Alanyaspor`da milli takım sevinci Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ameliyat Aytemiz Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu
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