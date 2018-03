Anadolu Efes, Dünya Down Sendromu Günü’nü kutlayacak! Khimki Moskova maçı ücretsiz!

Dünya Down Sendromu Günü'nde Anadolu Efes'ten büyük sürpriz! Anadolu Efes Khimki Moskova maçı için down sendromlu bireyler ve kendileri ile birlikte gelecek iki kişi için ücretsiz olacağı açıklandı.

Dünya genelinde kutlanan 21 Mart Down Sendromu günü kapmasımında Anadolu Efes’ten alkışlanacak hareket geldi. Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes – Khimki Moskova maçı Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nden gelecek konukların yanı sıra tüm down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Bunun için Sinan Erdem Spor Salonu dışındaki TIXBOX gişesine gelerek maç biletlerini almaları yeterli olacak.

Dünya Down Sendromu Günü için hazırlıkları bununla kalmayan Anadolu Efes’te, down sendromlu konuklar basketbolcular ile, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar. Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve “Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz” diyecekler.

ANADOLU EFES KHİMKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Khimki Euroleague maçı bu akşam oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

DOWN SENDROMU NEDİR?

En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down Sendrom'unda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır. Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır.