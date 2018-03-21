ALi Şen’den Aziz Yıldırım’a yanıt! ‘Fenerbahçe bölünmez!’

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen Sözcü'ye özel açıklamalarda bulundu. Şen “Camiayı hiç kimse, hiçbir güç bölemez. Biz ne büyük kavgalar gördük, kulübe bir şey olmadı. Aziz Yıldırım’ın bu açıklaması haksızlık olmuş. Camianın bölünmesine neden olacak son adam Ali Koç’tur.” dedi.

Sözcü / İrfan Yirmibeş

Fenerbahçe’de 2 Haziran'daki seçim öncesi Başkan Aziz Yıldırım'ın, adaylığını açıklayan Ali Koç'a yönelik, “Tebrikler, camia bölündü” şeklindeki sözleri gündemdeki yerini koruyor. Konuyu, Yıldırım'dan önceki son patron olan ve sarı-lacivertlilerde ‘Efsane Başkan' olarak anılan Ali Şen'e sorduk. Şen, SÖZCÜ için çarpıcı ifadeler kullandı:

‘Kızgınlık anında söylemiştir'

“ALi Koç da Aziz Yıldırım da ağırbaşlılıkla bu konuları halledeceklerdir. Bundan kuşkum yok. Bu camiayı hiç kimse, hiçbir güç bölemez. Biz ne büyük kavgalar gördük, kulübe bir şey olmadı. Aziz Yıldırım'ın bu ithamda bulunması, bu açıklaması çok haksızlık olmuş. Ben böyle düşünüyorum. Herhalde kızgınlık halinde böyle konuştu. Bu konuda sarı-lacivertli camianın bölünmesine neden olacak son adam Ali Koç'tur.”

‘Önce kulübün büyüklüğü'

“Galatasaray maçı önemliydi. Ya tamam ye devam maçıydı bizim için. Alex'in maçtan önce gelmesinin hiç anlamı yoktu. Bu kulüp çok yıldızlar gördü, Alex'ten iyi futbolcular da gördü. Taraftarlar onun heykelini bile dikti. Taraftarların da bilmesi lazım, Alex'in yanındakilerin de ona söylemesi lazım: Önce Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Futbolcununki daha sonra. Futbolcular önce Fenerbahçe'yi düşünmeliler, sonra futbolcu olduklarını.”

‘Futbolcular kongreden etkilenir'

“Biz tarih boyunca gördük ki seçimli kongrelerden futbolcular mutlaka etkilenir. Başkanlığa aday olan kişiler, bunu futbolculara yansıtmamalıdır. Başkanlık adaylığını açıklayanlar gayet tabii projelerini ve neler yapacaklarını anlatacaktır. Bunlar doğaldır. Ali Koç da Aziz Yıldırım da büyük Fenerbahçelidir. Her ikisi de Fenerbahçe'ye yakışan ağırlıkta bir kongre yapacaklardır.”

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