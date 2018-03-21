Ali Dürüst’ten Galatasaray’a başkanlık açıklaması

Galatasaray eski yöneticisi ve TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TRT Spor'da katıldığı bir programda gündeme dair konuştu. Dürüst, Galatasaray camiasında yükselen "başkanlıktan kaçtığı" yönündeki iddialara yanıt verdi. Dürüst, "Yaptığım hizmetlerden mutluyum. Kaçmak en son kullanılacak kelime. 96'dan beri buradayım, 10 senesi Galatasaray'da geçmiş. Hizmet edebileceğimiz, heyecanı duyabileceğimiz, başkanlık seviyesinde bir zaman olduğu vakit tabii ki değerlendirilir" dedi.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TRT Spor’da katıldığı bir programda gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Dürüst, “Galatasaray’a başkanlıktan kaçtığı” iddialarına yanıt verirken, “96 senesinden başlayan bir süreç, devamlı içinde oldum. Benim için başkanlık ve yöneticilik bir araç, amaç Galatasaray’a hizmet etmek. Koltuktan bir şey almak değil, bir şey verebilir miyiz diye gördük. Yaptığım hizmetlerden mutluyum. Kaçmak en son kullanılacak kelime. 96’dan beri buradayım, 10 senesi Galatasaray’da geçmiş. Hizmet edebileceğimiz, heyecanı duyabileceğimiz, başkanlık seviyesinde bir zaman olduğu vakit tabii ki değerlendirilir” ifadelerini kullandı ve başkanlık için gelecekte açık kapı bıraktı.

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Dürüst, verilen cezalara gösterilen tepkilere ise, “Kurulların hepsi bağımsız, dışarıdan yanlış bir algı var. Kurullar atanıyor ve sonra bizimm istifalarını isteme hakkımız bile yok. Genelde federasyona böyle bir eleştiri geliyor. Disipline profesyonel müfettişler sevk ediyorlar” şeklinde yanıt verdi. Deneyimli yönetici hakem performansına da değinirken, “Hakemlerin hepsi adil olmak, hata yapmamak için uğraşır. VAR da gelirse hata olacak. Bu söylemler futbola zarar veriyor. Güzel bir rekabet var, tribünler dolu. İnşallah bunun keyifli taraflarına bakalım” dedi.

‘Yabancı konusunda hep birlikte karar vereceğiz’

EURO2024 adaylığı için konuşan TFF yöneticisi, “Türkiye’nin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye’nin büyüklüğü, güvenilirliği ve futbol ülkesi olması bu şampiyonayı burada yapmayı bize nasip edecek. Dosyamız bitmek üzere Nisan ayında dosyamızı teslim edeceğiz” bilgisini verdi.

Ali Dürüst mevcut yabancı kontenjanında değişikliğe gideceklerini ve kulüplerle ortak bir yol bulacaklarını, “Kulüpleri mağdur etmeden, hep beraber oturup en uygun çözümü bulacağız. 2019’dan sonraki uygulamaya hep berabere karar vereceğiz. 3 sene evvel, faydalı olarak böyle tespit edildi. Başka tedbirler almak gerekiyorsa, alacağız” şeklinde ifade etti.

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