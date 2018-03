Acun açıkladı! Berna Canbeldek Survivor’da! Survivor Berna kimdir?

Survivor 2014'de Sahra ile yaptığı kavga nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek, All Star takımına dahil oldu. 2014 ve 2015 Survivor ardından Survivor 2018'de de yarışacak olan Berna kimdir, nereli merak ediliyor. İşte Survivor Berna hakkında bilinmeyenler...

TV8 kanalını fenomen yarışması Survivor’a yeni bir isim daha dahil oldu. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde katılacağını açıkladığı isim Berna Canbeldek oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Survivor 2018 All Star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Peki önümüzdeki günlerde yarışmaya dahil olması beklenen Survivor Berna kimdir, nereli? Survivor Berna ile Sahra arasında ne olmuştu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SURVİVOR BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014’de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

DEĞİŞİMİ İLE SURVİVOR BERNA İNSTAGRAM’I SALLADI

Survivor yarışması sonrasında ünü artan Berna Canbeldek İnstagram’da yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

100 bini aşkın takipçisi bulunan Survivor Berna’nın fotoğraflarına beğeni yağıyor.