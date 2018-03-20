Türkiye Kupası için flaş karar! Bu yıl ilk kez…

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, bu sezon oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası finallerinde e-bilet uygulanacağını açıkladı

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır’da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde Süper Lig’de olduğu gibi tarafsız sahadada oynanacak finalde ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı. Kazancı, bu amaçla Diyarbakır’da yapılan yeni stadın alt yapısını Passolig biletlerine uygun hale getirmeye hazırlandıklarını söyledi.

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Kayseri’de spor yazarları ve muhabirleriyle bir araya gelen, Kayserispor Basın sözcüsü Hasan Eskici’nin de katıldığı toplantıda görüşlerini dile getiren Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig’de bu sezon yüzde 119 artışla Kayserispor’un seyirci sayısını en fazla artıran kulüp olduğunu, sarı kırmızılı kulübü bir diğer renktaşı Evkur Yeni Malatyaspor’un ikinci, Teleset Akhisarspor’un ise 3. olduğunu söyledi. Spor- Toto Süper Ligi’nde 26 hafta geride kalırken, stadyumlarda seyirci artışının hızla devam ettiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, ”Spor Toto Süper Ligi’ndeki seyirci ortalaması 12 bin 926’ya ulaştı. Böylece geçen sezon genel ortalaması 8 bin 940’ı şimdiden yüzde 44.5 geçmiş olduk. Kayserispor Süper Lig’de üç büyüklerden sonra seyirci sayısını en fazla artıran takım oldu” dedi.