Türkiye A Milli Futbol Takımı Riva’da toplandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

A Milli Takım, 23 Mart’ta Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı.

Dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşmaya çıkan futbolcular sahada yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerine çalıştı.

A Milliler, yarın saat 18.00’de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. A Milli Takım`da Emre Mor şoku! Twitter`dan açıkladı Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Emre Mor, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kampa katılamayacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku