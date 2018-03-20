Trabzonspor’a milli ara müjdesi
Spor Toto Süper Lig’de oynanan 26´ncı hafta müsabakalarının ardından lige verilen milli arada Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan oyuncular tedavi edilecek.
Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero´nun tedavilerinin devam ettiği, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon´a dönen Fabian Castillo ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil Ahmet´in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi.
Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor´da teknik direktör Rıza Çalımbay´ın da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Bordo-mavililerde Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ogenyi Onazi ile birlikte eksik oyuncu sayısı 7´ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil Ahmet ile Castillo’nun Galatasaray maçında süre alacak seviyeye gelmelerini arzu ettiği öğrenildi.
Özellikle hücum hattında alternatif yaratmak isteyen Çalımbay´ın, Castillo´dan faydalanmayı planladığı ifade edildi.
NOVAK´TA SORUN YOK
Trabzonspor´da Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak´ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR´ı çekilen Novak´ın sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray maçında forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.
TAKIM 4 GÜN İZİN YAPACAK
Süper Lig´in 26´ncı haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından izine çıkan Trabzonspor´da futbolcular milli arada 4 gün izin yapacak. Bordo-mavililerin, 23 Mart Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 27´nci haftasında oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.