Trabzonspor’a milli ara müjdesi

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 6 oyuncudan Fabian Castillo ile Kamil Ahmet Çörekçi, milli arada tedavileri yapılarak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan 26´ncı hafta müsabakalarının ardından lige verilen milli arada Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan oyuncular tedavi edilecek.

Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero´nun tedavilerinin devam ettiği, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon´a dönen Fabian Castillo ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil Ahmet´in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi.

Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor´da teknik direktör Rıza Çalımbay´ın da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Bordo-mavililerde Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ogenyi Onazi ile birlikte eksik oyuncu sayısı 7´ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil Ahmet ile Castillo’nun Galatasaray maçında süre alacak seviyeye gelmelerini arzu ettiği öğrenildi.

Özellikle hücum hattında alternatif yaratmak isteyen Çalımbay´ın, Castillo´dan faydalanmayı planladığı ifade edildi. Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir, bu sezon ligde dört büyüklerle oynadığı 7 karşılaşmayı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamladı. Bu maçlarda rakiplerinden 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, sadece 5 puan kaybetti. Medipol Başakşehir, dört büyükler karşısındaki tek yenilgisini sahasında Fenerbahçe karşısında aldı. İlgili Haberi Oku

NOVAK´TA SORUN YOK

Trabzonspor´da Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak´ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR´ı çekilen Novak´ın sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray maçında forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.

TAKIM 4 GÜN İZİN YAPACAK

Süper Lig´in 26´ncı haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından izine çıkan Trabzonspor´da futbolcular milli arada 4 gün izin yapacak. Bordo-mavililerin, 23 Mart Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 27´nci haftasında oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.