Tosic’ten yengeye şok! Türkiye’de program yapmasına izin vermedi…

Beşiktaşlı Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’ya Türkiye’de bir televizyon kanalından teklif geldiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, eşine Boğaz’a nazır bir ev hediye edeceğine yönelik gelişmelerle gündeme gelmişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Türkiye'den bir televizyon kanalı Karleusa'ya iş teklif etti. Buna göre Tosic'in eşine, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında epey yüksek bir teklif yapıldı.

Aile hayatı gibi konular olacaktı

Programda müzik, annelik, evlilik v.s gibi konular olacaktı.

Ancak Beşiktaşlı futbolcu eşinin böyle bir program yapmasını istemedi.

Türkiye'de sadece futboldaki başarısı ve Beşiktaş'taki performansıyla gündeme gelmeyi isteyen futbolcunun bu tavrının üzerine Jelena Karleusa da gelen teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

Jelena yengenin paylaşımı sosyal medyayı salladı Beşiktaş'ın yengesi Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor. Jelena Karleusa bu kez yatakta çektiği çıplak görüntüsünü sosyal medyaya yükledi. İlgili Haberi Oku