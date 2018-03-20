Survivor’da kim elendi belli oldu! Turabi Adem kavgasına Acun’dan sert uyarı!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında elenen kim belli oldu. Survivor son bölümünde ada konseyine damgasını Turabi Adem kavgası vurdu. Acun Ilıcalı iki ismi sert şekilde uyardı. Peki Survivor son bölümde başka neler oldu? İşte cevabı...

Survivor son bölümü yine milyonları ekran başına kitledi. Pazar gecesi oynanan dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllüler takımında İpek, Birsen ve Ramazan elenme adayı olarak gösterilmişti. Oylamada ismi en çok yazılan isim olan İpek, elenme adayı olarak çıkan ilk isim olmuştu. Ardından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nagihan’ın, ikinci elenme adayı olarak Ramazan’ı, en iyi performansa sahip Funda’nın ise Birsen ismini söylemesiyle 3 elenme ismi belirlenmişti. SMS oylaması sonucu bir isim Survivor’da elendi. Peki kim bu isim? İşte dün gece Survivor yeni bölümde yaşananlar…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE İPEK ELENDİ

Survivor’da dün gece oynanan Dokunulmazlık Oyunu sonrası yapılan konseyde 3 eleme adayı İpek, Ramazan ve Birsen olmuştu. Yapılan halk oylaması sonucu bu hafta adaya veda eden isim ise Gönüllüler Takımından İpek oldu.

ACUN, TURABİ ADEM KAVGASINDA İKİ İSMİ UYARDI

Dün akşam yayınlanan Survivor yeni bölüme Turabi Adem kavgası damgasını vurdu. Ada konseyinde yaşanan kavga hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Adem ile Turabi’nin birbirine girdiğini anlatıp iki isimden de aynı şeyin yaşanmaması için söz aldı.

Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurdu.

SURVİVOR ALL STAR TAKIMINA KATILACAK İSİM: BERNA

Geçtiğimiz bölümlerde all star takımında sakatlanarak adaya veda eden Ecem yerine yeni bir ismin Survivor’a dahil olacağı açıklayan fakat ismi yarışmacılara söylemeyen Acun Ilıcalı, dün televizyonda ilk kez yarışmacılara all star takımına katılacak kişinin eski yarışmacılardan Berna Canbeldek olacağını açıkladı.EN İYİ PERFORMANSI GÖSTEREN YARIŞMACILAR YOĞURT KAZANDI

Performans listesini açıklayan Acun Ilıcalı, erkeklerde Hilmicem, Mustafa Kemal. Kadınlarda: Funda, Damla’nın gronola ve yoğurt kazandığını söyledi.