Survivor’da Adem ile Turabi birbirine girdi! Acun’dan sert uyarı!

Türkiye - Yunanistan maçı sonrasında ise Survivor'da şok bir olay yaşandı. Turabi ile Adem Türkiye - Yunanistan maçının ardından oyun dönüşünde ciddi bir tartışma yaşadılar. Acun Ilıcalı ada konseyine taşıdığı bu kavga hakkında, "İstemediğimiz olaylar yaşandı." dedi ve iki yarışmacıyı da uyaracağının sinyalini verdi.

Survivor son bölümde Türkiye-Yunanistan maçının ardından Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında kavga çıktı. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarılar geldi.

Acun Ilıcalı: Hiç istemediğimiz bir olayın içinde bulduk kendimizi. Adem ve Turabi arasında çok ciddi bir tartışma yaşandı. Bu olayları istemiyoruz. Sizin de mutlu olduğunuzu düşünmüyorum. Bu olayın çok ciddi bir uyarı olduğunu bir daha olmamasını net olarak tebliği etmek istiyoruz. Bir daha asla istemiyoruz.

Turabi: Öncelikle kız kardeşlerimden özür diliyorum, benim için oldu bitti bir daha olmaz.Adem: Öyle güzel mutlu bir galibiyetin ardından böyle bir şey yaşanmasını istemem bazen uğursuzluk istenmeyen anda gelir çatar. Suçlu suçsuz aramıyorum. Bundan sonra biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Kadın yarışmacılarımıza karşı biraz agresif olduk, korkmalarına neden olduk, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz.