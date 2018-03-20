Son dakika! Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım’a PFDK şoku

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisi sonrasında Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray ile Medipol Başakşehir ve Beşiktaş da PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, TFF’nin internet sitesinden yaptığı açıklama ile Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’ın “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Aynı zamanda derbide Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” sebepleriyle de PFDK’ya sevk edilirken, haftanın diğer kritik mücadelesi Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçında da iki takım, taraftarlarının sebep olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Yapılan açıklama şöyle:

“Hukuk Müşavirliği’nce 20.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM‘ın 19.03.2018 tarihinde DHA’na yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, (Halihazırda cezalı)

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN‘ın aynı müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “”çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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