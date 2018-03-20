Şenol Güneş sinirlerine hakim olamadı: ‘Yaz Şeref, Talisca koşmuyor’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçında tel tel dökülen oyuncularını yardımcısı Şeref Çiçek’e not aldırdı. Sergilenen futboldan oldukça rahatsız olan Güneş'in Brezilyalı yıldız için “Yaz Şeref, Talisca hiç koşmuyor” dediği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, Başakşehir maaçından sonra soyunma odasında oyuncularına sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; maç boyunca sinirli görüntüsüyle saha kenarında oyuncularını sık sık uyaran Şenol Güneş, soyunma odasında da açtı ağzını, yumdu gözünü.

Futbolcularını tek tek eleştiren Güneş’in, “Bu oyunla şampiyon olmayı hayal ediyorsanız, o rüyadan çabuk uyanın. Bu şekilde istediğimizi alamayacağımızı siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu maçla ilgili isteklerimi kimse yerine getirmedi. Demek ki beni dinlememişsiniz ve kendinizi iyi hazırlamamışsınız. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum” dediği belirtildi.

Sergilenen futboldan memnun kalmayan ve maç sırasında yardımcısı Şeref Çiçek’e sık sık notlar aldıran Güneş’in, “Yaz Şeref, Talisca hiç koşmuyor” dediği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden çıkan beraberlik sonrası zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı planlayan siyah beyazlılarda, yönetim de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Başakşehir yenilgisinin ardından hiçbir yöneticinin basına açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

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