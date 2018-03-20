Saygı duruşu krizi! Hakem kabul etmedi ama…

İspanya Kadınlar Futbol Ligi maçında yeşil sahalarda daha önce eşi benzeri olmayan bir olay yaşandı. Kadın futbolcular, saygı duruşunda bulunma taleplerini kabul etmeyen hakeme karşı başlama vuruşunun hemen ardından bir dakika oyuna başlamadılar.

SKOR DIŞ HABER – İspanya Kadınlar Futbol Ligi’nde Albacete ve Rayo Vallecano arasında oynanan karşılaşmada futbolcuların saygı duruşunu hakem bile durduramadı. Maç öncesi Rayo Vallecano futbolcuları, rakiplerinin de onayını alarak, şehirde kaybolan 9 yaşındaki bir taraftarları için saygı duruşunda bulunmak istedi. Bu isteklerini maç başlamadan hakeme ileten futbolcular, hiç beklemedikleri bir cevap aldı.

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Hakem, bu öneriyi kabul etmeyince, Rayo Vallecano futbolcuları başlama vuruşunun hemen ardından bir dakika saygı duruşunda bulundular. Önce şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen Albacete futbolcuları, daha sonra rakiplerine uymaya karar verdiler. Maç saygı duruşunun ardından kaldığı yerden devam etti.