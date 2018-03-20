Şansal Büyüka: “Volkan Demirel 41’ine kadar oynayacak’ dedi”

Usta gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in menajeriyle yaptığı görüşmenin detaylarını açıklarken Volkan Demirel'in 41 yaşına kadar forma giymek istediğini açıkladı.

BeİN Sports’ta derbi sonrası açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in geleceği hakkında konuştu.

Tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit’le yaptığı görüşmeyi anlatan Büyüka, şu ifadeleri kullandı;

“Volkan Demirel ne oluyor dedim. 41’ine kadar oynayacak abi dedi. Kendisiyle konuştum dedi. Yaş 36, 41’ine kadar Fenerbahçe’de oynayacak dedi. Bu saatten sonra başka yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri”

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