Saha ortasında yumruk yumruğa kavga
Fransa Lig 2'de oynanan Auxerre-Quevilly maçında çok ilginç bir kavga yaşandı. Auxerreli iki oyuncu saha ortasında birbirine girdi.
Auxerre takımı oyuncuları Pierre-Yves Polomat ve Mickaël Barreto, mücadelenin 80. dakikasında kendi aralarında bir pozisyon sonrası tartışmaya başladı.
Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen tartışma kendi takım arkadaşlarının ve rakip takım oyuncularının araya girmesiyle sonlandırıldı.
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