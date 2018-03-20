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Saha ortasında yumruk yumruğa kavga

Fransa Lig 2'de oynanan Auxerre-Quevilly maçında çok ilginç bir kavga yaşandı. Auxerreli iki oyuncu saha ortasında birbirine girdi.
09:3020 Mart 2018
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Auxerre takımı oyuncuları Pierre-Yves Polomat ve Mickaël Barreto, mücadelenin 80. dakikasında kendi aralarında bir pozisyon sonrası tartışmaya başladı.

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen tartışma kendi takım arkadaşlarının ve rakip takım oyuncularının araya girmesiyle sonlandırıldı.

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Etiketler
Auxerre kavga Mickaël Barreto Pierre-Yves Polomat
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