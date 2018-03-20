NTV Spor kapandı ayrılıklar netleşti…

17 Mart Cumartesi akşamı yayın hayatına son veren NTVSpor'da kanalın kapanmasıyla ayrılıklar da netleşti. Bir çok isim ile yollar ayrıldı...

17 Mart 2008’de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte 22.30’da resmen kapandı…

Türk spor yayıncılığında önemli bir yer edinen NTV Spor, 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yaptığı yayınla resmen kapandı. Kanalın kapanmasıyla birlikte Rıdvan Dilmen’in yorum yaptığı Yüzde Yüz Futbol programı NTV’de devam ediyor. Onun dışındaki tüm programlar ise sona erdi.

FUAT AKDAĞ HÜRRİYET’LE ANLAŞTI…

Kanalda Galatasaray muhabirliği yapan Evren Göz, NTV grubundan ayrıldığını duyurdu. Sabah haberlerinde yorum yapan Mert Aydın’ın da görevi sona erdi. Haber sunucusu Emek Ege’nin durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Kırmızı Çizgi pragramının NTV’de devam etmeyeceği bu nedenle Mehmet Ayan, Erbatur Ergenekon ve Serdar Ali Çelikler’le de yolların ayrılacağı ifade edildi. Spor Müdürü Fuat Akdağ, bundan sonra yazılarıyla Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak, Spor Servisi programındaki partneri Mehmet Demirkol’un durumu ise şimdilik bilinmiyor.

NTV Spor resmen kapandı! Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova`nın duygusal anları Yayın hayatına 10 yıl önce başlayan NTV Spor, kurulduğu tarih olan 17 Mart'ta kapandı. NTV Spor'da son programlarını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı. İlgili Haberi Oku

NTVSPOR NEDEN KAPANDI?

Türk sporunun önde gelen kanallarından olan NTV Spor Cumartesi günü resmen yayını sonlandırdı. En çok izlenen spor kanallarının başında yer alan NTVSPOR neden kapanıyor, yerine hangi kanalda geldi gibi sorulara da sosyal medyada cevap aranıyor. 17 Mart 2018’de seyirciye “merhaba” diyen 10 yıl sonra aynı gün ve aynı saatte izleyicilere “Elveda” dedi. NTV Spor’un yerine Discovery Communications’a ait olan DMAX kanalı 22.30’da yayına başladı. NTVSpor neden kapanıyor sorusunun cevabı ise; Discovery Communications, Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu’ndan NTV Spor’un ulusal yayın frekansını satın alması.

2015 yılında Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte, Discovery CNBC-e kanalını Doğuş Yayın Grubu’ndan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.