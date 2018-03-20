Moussa Sow’da büyük çöküş!
Bursaspor, büyük umutlarla devre arasında kadrosuna kattığı Moussa Sow´dan şu ana dek beklediği verimi alamadı. Lig ve kupada toplam 5 maçta 234 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, henüz gol ile tanışamadı. Yarım sezon için yeşil beyazlı ekipten 800 bin Euro alan 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle de ligde 4 maçı kaçırdı. Son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ise ısınmaya dahi çıkmayan Sow için teknik direktör Paul Le Guen, “Benim kararımdı, sonuçta yedek kulübesinde 9-10 oyuncumuz oluyor birkaçını seçmek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
BU SEZON SADECE 1 GOLÜ VAR
Bursaspor formasıyla çıktığı 4 lig maçında 77 kez topla buluşan Moussa Sow, yalnızca 2 şut kaydederken bunların da isabetsiz olduğu görüldü. Bu sezon yeşil beyazlı ekipten önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli´de de 8 maça çıkan Senegalli yıldız, sadece 1 gol kaydetmişti. Böylelikle Sow, bu sezon toplamda çıktığı 13 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, formsuz görüntüsü de milli takımdaki yerini zora soktu.
10 SEZON SONRA BİR İLK
Sow´un geçmiş sezonlarına bakıldığında ise en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 15 gol 3 asist ile dikkat çeken ve daha önce Türkiye´de forma giydiği Fenerbahçe´de de 185 maçta 75 gol, 32 asist ile oynayan Senegalli oyuncu, kariyerinde 10 sezon sonra en kötü performansını sergiliyor. Son olarak 2006-07 sezonunda 16 maçta 1 gol atan Sow, kariyeri boyunca ise 438 maçta 154 gol ve 51 asist ile gollere katkı verdi.
Moussa Sow´un bu yılın öncesindeki son 10 sezonluk performansı;
2016-17: 15 Gol, 3 Asist (37 Maç)
2015-16: 14 Gol, 2 Asist (29 Maç)
2014-15: 16 Gol, 8 Asist (40 Maç)
2013-14: 16 Gol, 8 Asist (35 Maç)
2012-13: 19 Gol, 10 Asist (54 Maç)
2011-12: 18 Gol, 6 Asist (39 Maç)
2010-11: 26 Gol, 7 Asist (51 Maç)
2009-10: 5 Gol, 2 Asist (26 Maç)
2008-09: 13 Gol, 5 Asist (45 Maç)
2007-08: 8 Gol (37 Maç)