Mohamed Salah’a çılgın rakam! Avrupa’nın devleri peşinde

Liverpool'da sergilediği performans ile dikkat çeken Mohamed Salah için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint Germain, Liverpool'un yıldızı için akıl almaz bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER – Liverpool’un sezon başında 42 milyon Euro ödeyerek Roma’dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, muhteşem bir yıl geçiriyor. Mısır’ı Dünya Kupası’na taşıyan isimlerden biri olan Mohamed Salah, Liverpool hücumunda da en fazla öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor. Oynadığı 30 Premier Lig maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mohamed Salah, Avrupa’nın devlerini de peşine taktı. Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint Germain, yıldız futbolcuyu transfer etmek için Liverpool’a astronomik teklifler yapmaya hazırlanıyorlar.

İngiltere`de gündem Cenk ve Salah! İngiliz ekibi Everton'da gollerini sıralamaya başlayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun, özellikle Liverpool şehrinde haftanın kahramanı oldu. Liverpool Echo gazetesi Liverpoollu Salah ile Cenk Tosun'u manşetten birlikte verdi. İlgili Haberi Oku

Avrupa’nın en formda hücum oyuncusu olarak dikkat çeken Mohamed Salah’ı bırakmak istemeyen Liverpool’un, astronomik tekliflere ne kadar dayanabileceği merak ediliyor. Üç takımın yapacağı üst üste tekliflerle Mohamed Salah’ın fiyatının 230 milyon Euro’ya çıkabileceği konuşuluyor. Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohamed Salah, eğer yapılacak tekliflerden biri kabul edilirse dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını Neymar’ın elinden alacak. Mohamed Salah, bu sezon Liverpool forması ile çıktığı 41 resmi maçta 36 gol atarken 12 de asist yaptı.

COUTINHO’YU ELİNDE TUTAMAMIŞTI

Liverpool, devre arası transfer döneminde de Coutinho’yu isteyen Barcelona ile benzer bir sıkıntı yaşamıştı. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Katalan ekibinin yaptığı tekliflere uzun süre dayanmış, ancak en sonunda pes etmek zorunda kalmıştı. Barcelona, 120 milyon Euro ödeyerek, Liverpool’un hücumdaki en önemli isimlerinden birini kadrosuna katmıştı. Aynı durumun yaz transfer sezonunda Mohamed Salah ile yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Liverpool’un, 200 milyon Euro’yu geçecek teklifler karşısında ne yapacağı merak ediliyor.