Milli Takım’ın yeni formalarına tepki yağdı! Bu nasıl fiyat?

Daha önceki sezonlar da tartışmalara neden olan Türkiye A Milli Takım formasının yeni tasarımı görücüye çıkarıldı. Formalar için belirlenen uçuk fiyatlar taraftarları adeta isyan ettirdi.

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği yeni formalar bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanıtıldı… İç sahada kırmızı, dış sahada ise beyaz olarak belirlenen ve Nike tarafından tasarlanan formalar taraftarları da ikiye böldü.

TFF’nin yeni formaları resmi olarak görücüye çıkarmasının hemen ardından sosyal medyada bir çok tartışmayı beraberinde getirdi. Kimileri her geçen yıl Milli Takım formalarının biraz daha özünden uzaklaştırıldığını düşünürken, belli bir kesim ise yeni formaların eskiye nazaran daha iyi tasarlandığı görüşünce birleşti.

Ancak taraftarların yeni formalar üzerinde fikir birliğine vardığı tek bir detay daha vardı; satış fiyatı… İlk olarak http://eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarılan ve mağazalara 29 Mart’tan itibaren geleceği belirtilen formalar deyim yerindeyse el yakıyor.

A Milli Takım yeni forma tanıtıldı! İşte Türkiye milli takım yeni forması... Türkiye A Milli takım yeni forması tanıtıldı. A Milli Takım yeni formaları UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyecek. A Milli takım iç saha yeni formasını yani kırmızı formayı ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek. İşte milli takımın yeni forması... İlgili Haberi Oku

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN FORMA MASRAFI 790 TL

Taraftar forması, stadyum forması ve maç forması olarak 3 ayrı kategoriden satışa çıkarılan ürünlerden en ucuzu 129.90 TL’lik fiyatıyla taraftar forması. Aynı renk ve tasarımla göze çarpan stadyum formasının fiyatı 189.90 TL olarak belirlenirken, maç formaları ise 299.90 TL’ye satışa sunuldu. 3-8 yaş çocuk forma setinin fiyatı ise 169.90 TL. Ortalama bir hesapla 4 kişilik bir aile, en ucuzdan en pahalıya 1’er adet forma aldığında 790 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalıyor.

Fiyatların açıklanmasının ardından sosyal medyada federasyona tepki yağdı. Formaların bu kadar yüksek fiyatlarla satılmasının anlamsız olduğunu ve TFF’nin gelir beklentisi içerisinde olmaması gerektiğini savunan taraftarlar twitter’dan isyan etti. İşte o tepkilerden bazıları…

300 TL’ye forma satacak olan Federasyon, futbolculara turnuvalara katılamama primi ödemek için para arıyor herhalde… — Ergin Aslan (@erginaslan) 20 Mart 2018

Az olmuş forma fiyatları 700 800lira yapsaydınız @MilliTakimlar — Umut imamoğlu (@UMUT4K) 20 Mart 2018

Yeni milli formalar 300 liraymiş xd — Halâskârgazi (@saripasataturk) 20 Mart 2018

Herhalde imPARAtorun tazminatını bize kakalayacaklar. Milli Takımın yeni formaları satışa çıkarıldı.Maç forması 299,90 TLStadyum forma 189,90 TLTaraftar forma 129,90 TL@TFF_Org #millitakım — Cafer UZA (@UzaCafer) 20 Mart 2018

Türkiye Milli Takım’ın yeni forma fiyatlarları,Kırmızı/Beyaz Maç Forması: 299.90 TLKırmızı Stadyum (Taraftar) Forması: 189.90 TL3-8 yaş Çocuk Forma Seti: 169.90 TLAntrenman Eşofmanı: 229.90 TLAntrenman Tişörtü: 189.90 TL yuh yani bu kadar da olmaz,yeter artık… — ZİRVELERİN KARTALI (Emre Kartal) (@EMREFriend) 20 Mart 2018