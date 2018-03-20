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Mehmet Demirkol’dan Milli Takım formalarına tepki: ‘Utanmıyorsunuz’

Yorumcu Mehmet Demirkol, yeni tanıtılan A Milli Futbol Takımı formaları hakkında sert ifadeler kullandı.
11:0520 Mart 2018
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Mehmet Demirkol’dan Milli Takım formalarına tepki: ‘Utanmıyorsunuz’

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, A Milli Takım’ın yeni formaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, millilerin UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formaları tanıttı.

Konu hakkında Twitter hesabından yorumda bulunan Mehmet Demirkol, “Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım'a. Her fırsatta başkalarının evlatları üzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

20 Mart 2018 A Milli Takım`ın yeni formaları tanıtıldı İlgili Haberi Oku

‘DAVA EDECEĞİM’ DEMİŞTİ!

Mehmet Demirkol daha önce de yaptığı açıklamada, “Eğer bu formaları bu maçlarda son kez giyiyoruz. Bir şey söylemiştim unutulmasın tekrar söylüyorum, eğer göğüs bantlı formalara geri dönülmez ise dava edeceğim.” sözlerini sarfetmişti.

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MEHMET DEMİRKOL
Son güncelleme: 11:06 | 20.03.2018
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